North Sails e ME Motorino Elettrico | collezione per la mobilità green

Advertising

PressMareItalia : #NorthSails e #MEMotorinoElettrico, si sono uniti per presentare ME x North Sails, una serie #prodotta su misura in… - Gulliver_moda : Felpa NORTH SAILS a META' PREZZO...fino al 28 febbraio, cosa aspetti? Scopri di più in store e online su… -

Ultime Notizie dalla rete : North Sails

pressmare.it

e ME Motorino Elettrico lanciano ME x, una serie prodotta su misura in esemplari unici. Che propone a chi utilizza gli scooter elettrici a rivedere le loro abitudini di ...Da un anno e mezzo il brand di abbigliamentoha una CEO donna, Marisa Selfa, che ha stravolto l'azienda nel nome della sostenibilità. Caroline Scheufele, direttore creativo e co - ...ME x North Sails invita tutti gli utilizzatori a rivedere le loro abitudini di consumo e a scegliere prodotti di alta qualità, durevoli nel tempo e con basse emissioni per i loro spostamenti in città ...Costruito in acciaio e alluminio dai cantieri Perini Navi su un design interno e classificato ABS, Piropo IV venne consegnato nel 1991, dal punto di vista velico è un ketch con attrezzatura North ...