Non solo lo Schalke, anche lo United prende provvedimenti: le ultime (Di giovedì 24 febbraio 2022) anche il Manchester United si schiera contro la Russia, infatti i Red Devils hanno interrotto il rapporto di sponsorizzazione con la compagnia aerea russa Aeroflot. L'accordo tra le due parti, come riportato dal Daily Mail, sarebbe scaduto a giugno 2023 ed era uno dei più redditizi infatti, solo da questa sponsorizzazione, avrebbero guadagnato negli quasi 100 milioni di sterline. Manchester Aeroflot Ucraina Gesto forte da parte della società inglese, che emula quanto fatto dallo Schalke 04 con Gazprom e che si accoda ai gesti di protesta che stanno arrivando da tutto il mondo, come quello di Sebastian Vettel, il quale ha dichiarato che non correrà in Russia nel gp previsto a settembre. Come ci si aspettava molti personaggi e società del mondo dello sport stanno ...

