"Non colpiremo i civili". Le terrificanti foto che smentiscono Vladimir Putin: ecco l'orrore russo | Immagini forti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il più grande attacco militare in Europa dal termine della seconda guerra mondiale. Vladimir Putin ha invaso e attaccato su più fronti l'Ucraina. Dopo settimane di tentennamenti, smentite e accuse agli Stati Uniti e alla loro "isteria", l'offensiva, drammaticamente, è iniziata. Jet, tank, soldati nelle città. E un prezzo da pagare in termini di vite umane altissimo, osceno. L'Europa si risveglia nella paura. La stessa Europa che minaccia sanzioni e che però, di fronte alla follia di Vladimir Putin, appare impotente, spiazzata, spuntata. E le Immagini che circolano sono sconvolgenti, fanno male. Subito è diventato virale il video di un soldato ucraino, i boati dei missili Grad, lui che si riprende e afferma: "Per fortuna siamo ancora vivi. In ogni caso... mamma e papà, vi amo". Poche parole, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il più grande attacco militare in Europa dal termine della seconda guerra mondiale.ha invaso e attaccato su più fronti l'Ucraina. Dopo settimane di tentennamenti, smentite e accuse agli Stati Uniti e alla loro "isteria", l'offensiva, drammaticamente, è iniziata. Jet, tank, soldati nelle città. E un prezzo da pagare in termini di vite umane altissimo, osceno. L'Europa si risveglia nella paura. La stessa Europa che minaccia sanzioni e che però, di fronte alla follia di, appare impotente, spiazzata, spuntata. E leche circolano sono sconvolgenti, fanno male. Subito è diventato virale il video di un soldato ucraino, i boati dei missili Grad, lui che si riprende e afferma: "Per fortuna siamo ancora vivi. In ogni caso... mamma e papà, vi amo". Poche parole, ...

