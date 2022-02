“Non c’è niente da ridere” Panico in diretta tv: la situazione “degenera” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uno dei protagonisti di un noto programma tv spiazza tutti: “Ditemi cosa c’è da ridere in questa foto.” L’immagine spiazza tutti. Finalmente la spasmodica attesa è finita. LOL 2 dopo il successo della scorsa stagione torna con la seconda stagione, ma un fatto ha stupito tutti quanti. Dopo il successo dello scorso anno, ora le aspettative Leggi su youmovies (Di giovedì 24 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Uno dei protagonisti di un noto programma tv spiazza tutti: “Ditemi cosa c’è dain questa foto.” L’immagine spiazza tutti. Finalmente la spasmodica attesa è finita. LOL 2 dopo il successo della scorsa stagione torna con la seconda stagione, ma un fatto ha stupito tutti quanti. Dopo il successo dello scorso anno, ora le aspettative

Advertising

GuidoDeMartini : ?? DOMANI 24-2-22 è previsto alla Camera il voto finale sul a.C 3434 che convertirà in legge l’obbrobrio dell’OBBLIG… - Giorgiolaporta : Qualcuno informi #Toti che nel resto d'#Europa è tutto aperto, ci si siede ai tavoli dei #ristoranti all'aperto sen… - gparagone : Una folla commossa saluta con la Marsigliese Mr. le Professeur, alla scomparsa del quale l'Eliseo ???? non ha dedicat… - SDemergazzi : RT @iacopo_melio: La Russia sta scrivendo una pagina terribile di storia, di quelle che si è soliti trovare nei libri. Invece la #Guerra es… - oversizedh00die : ho capito che hai la tipaaaa non sono gelosa non c’è bisogno che mi lanci trecento segnali ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Avvocati Cassazionisti: la proroga che non c'è - Podcast Altalex