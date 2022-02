«Non abbiamo imparato niente» scrivono le star sui social. Da Laura Pausini a Carlo Conti, da Bianca Guaccero ad Alessia Marcuzzi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sembrava impossibile. E invece la Russia ha attaccato l’Ucraina. Siamo in guerra. Una guerra che «riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi e le nostre democrazie», ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Parole condivise da tanti personaggi del mondo dello spettacolo che sui social hanno condannato l’attacco russo: da Carlo Conti a Laura Pausini, da Alessia Marcuzzi a Bianca Guaccero. Ucraina, le star unite sui social contro la guerra guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sembrava impossibile. E invece la Russia ha attaccato l’Ucraina. Siamo in guerra. Una guerra che «riguarda tutti noi, il nostro vivere da liberi e le nostre democrazie», ha detto il Presidente del Consiglio Mario Draghi. Parole condivise da tanti personaggi del mondo dello spettacolo che suihanno condannato l’attacco russo: da, da. Ucraina, leunite suicontro la guerra guarda le foto ...

