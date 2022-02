«No war in Ukraine», Malinovskyi segna e mostra la scritta di pace sulla maglietta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Atalanta Il giocatore ucraino impegnato con i nerazzurri in Europa League lancia un messaggio al mondo per la pace in Ucraina. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Atalanta Il giocatore ucraino impegnato con i nerazzurri in Europa League lancia un messaggio al mondo per lain Ucraina.

Eurosport_IT : 'NO WAR UKRAINE' ???? Il chiaro messaggio di Ruslan Malinovskiy dopo il primo gol all'#Olympiacos… - GoalItalia : Malinovskyi, doppietta e messaggio rivolto al conflitto Ucraina-Russia ?? 'No War in Ukraine' ?? - Guido_Carella : RT @GfZucchi: Ucraini al riparo nei tunnel sotterranei di #Kharkiv. Si preparano per la notte. #ucraina #guerra #ukraine #war #putin #r… - lrossi68 : RT @ricristiano1: Centinaia di militanti no war arrestati a Mosca, molti altri altrove. Zelenski è un grande, lui fa tremare lo zar più del… - NeunUndZwanzig_ : RT @Eurosport_IT: 'NO WAR UKRAINE' ???? Il chiaro messaggio di Ruslan Malinovskiy dopo il primo gol all'#Olympiacos #OlympiacosAtalanta htt… -