«No all’aggressione di Putin». A Roma in piazza per la pace (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Il sentimento più forte che proviamo è il dolore delle madri», dice Roxana. Poi si ferma e si passa le dita sugli occhi lucidi. Vive da 20 anni in Italia ma in Ucraina, nelle città di Leopoli e Kiev, ha tutti i parenti. In mano stringe una foto con una colomba bianca e la bandiera ucraina. Dietro di lei un cartello con scritto «Stop war». Intorno il presidio convocato dall’Associazione cristiana degli ucraini. I colori della piazza sono quelli del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 febbraio 2022) «Il sentimento più forte che proviamo è il dolore delle madri», dice Roxana. Poi si ferma e si passa le dita sugli occhi lucidi. Vive da 20 anni in Italia ma in Ucraina, nelle città di Leopoli e Kiev, ha tutti i parenti. In mano stringe una foto con una colomba bianca e la bandiera ucraina. Dietro di lei un cartello con scritto «Stop war». Intorno il presidio convocato dall’Associazione cristiana degli ucraini. I colori dellasono quelli del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

