“No alla guerra” | bellissimo striscione al Maradona | ma l’accesso è negato per un motivo assurdo!

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Questa mattina non c’è stato un buon buongiorno, soprattutto per gli ucraini, che si sono svegliati con la sconvolgente notizia di essersi ritrovati in una nuova, stavolta avviata dRussia di Putin. Nonostante ciò, la spiacevole e travolgente notizia, il mondo del calcio continua a scendere in campo in attesa anche della notizia sul cambio della città che ospiterà la finale di Champions League il 28 maggio. Ma questa sera andrà in scena il big match fra Napoli e Barcellona ale arriva la reazione anche da parte dei tifosi del Napoli. Infatti, i supporters azzurri si sono schierati dparte della pace esponendo unodi impatto all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, sul cui c’è scritto: “No”. La questione, però, è ...

"E' una guerra premeditata da mesi": lo ha detto il presidente Usa Joe Biden parlando alla nazione dalla Casa Bianca del conflitto ucraino, precisando che Putin diventerà un "paria sulla scena internazionale". Ispirata alla figura del Dio Marte, la legge marziale è stata già introdotta in Ucraina nel 2018 ... ovvero di quell'insieme di norme che vengono introdotte in un Paese in caso di guerra o per altre ... L'obiettivo è dire, a gran voce, no alla guerra. Dal profilo del professor Umberto Valente: "Ornella è tornata a casa, alla sua Antsoha. È tornata dai… Ucraina, è guerra. Putin in tv minaccia col nucleare: "Chi interferisce subirà conseguenze mai ..."