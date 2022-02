Niente Genoa per Gosens. L'obiettivo è il Milan in Coppa Italia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Joaquin Correa e Robin Gosens non ci saranno a Genova. Nel tardo pomeriggio l'Inter è partita per la Liguria per la trasferta in casa del Genoa e i nomi mancanti sono quelli di fatto previsti. ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Joaquin Correa e Robinnon ci saranno a Genova. Nel tardo pomeriggio l'Inter è partita per la Liguria per la trasferta in casa dele i nomi mancanti sono quelli di fatto previsti. ...

