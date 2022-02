Nicola Pisu: chi è, età, lavoro, tossicodipendenza, GF Vip, Miriana Trevisan, chi è il padre, Instagram, la mamma Patrizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Oggi, direttamente dal Grande Fratello Vip, arriverà in studio Nicola Pisu, uno degli ultimi eliminati dalla casa più spiata d’Italia. Nicola Pisu: chi è, età, lavoro, Grande Fratello Vip e Miriana Trevisan Nicola Pisu è figlio di Patrizia Mirigliani, nipote del patron di Miss Italia. Il suo nome è balzato alle cronache quando la mamma, stanca ma innamoratissima, aveva deciso di denunciarlo per salvarlo dal mondo terribile delle droghe. Una decisione sofferta, ma forse l’unica strada per aiutarlo. Nicola Pisu è nato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano del sabato con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Oggi, direttamente dal Grande Fratello Vip, arriverà in studio, uno degli ultimi eliminati dalla casa più spiata d’Italia.: chi è, età,, Grande Fratello Vip eè figlio diMirigliani, nipote del patron di Miss Italia. Il suo nome è balzato alle cronache quando la, stanca ma innamoratissima, aveva deciso di denunciarlo per salvarlo dal mondo terribile delle droghe. Una decisione sofferta, ma forse l’unica strada per aiutarlo.è nato ...

