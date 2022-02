Netflix | serie tv Briganti | quando esce | trama e cast della nuova produzione italiana

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Si chiamaed è questa lamade in Italy che presto sbarcherà sucon 6 imperdibili episodi. La fiction, prodotta da Fabula Pictures con Los Hermanos srl, è ambientata nel sud Italiametà dell’800 e racconta, come dice il nome stesso, il fenomeno del brigantaggio. Leggi anche: Bridgerton 2, anticipazioni,e data di uscitaseconda stagione in streaming susue anticipazionitv La fiction è ambientata in Puglia, tra Lecce, Melpignano, Altamura e Nardò e racconta il fenomeno del brigantaggio nell’Italia meridionale ...