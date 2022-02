Nel centro del mirino ora il confine con la Polonia | crocevia delle armi Nato

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Difese aeree annientate in tre ore, invasione da tre direzioni. L'Ucraina non può resistere alle forze russe, e la volontà di essere armata dagli Usa complica le cose. A cominciare dalpolacco, frontiera con laUno squilibrio totale tra le forze in campo e quelle pronte per essere impiegate, nella preparazione dei reparti, nella possibilità di essere riforniti. Questi i presupposti che rendono suicida un'eventuale reazione dell'esercito ucraino agli attacchi russi della notte scorsa, anche se le forze ucraine sono meglio addestrate e armate rispetto al 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea e alimentato il sanguinoso movimento separatista che presidia la parte orientale del Paese. Come dimostrazione di forza, nella mattinata di oggi l'aviazione russa ha persino fatto sorvolare in formazione e in volo lento le più importanti città ...