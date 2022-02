Nel 2004 raggiunse il successo con un famoso brano dance in lingua rumena: in Italia ha trovato anche l’amore, eccola oggi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quasi 18 anni fa fece ballare tutti con un indimenticabile brano in lingua rumena e qui da noi ha trovato anche l’amore, ma com’è ora? Sono trascorsi davvero molti anni da quando in Italia e nel resto d’Europa impazzavano le note dal sapore dance di un brano destinato a restare nella storia. Parliamo di Dragostea L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quasi 18 anni fa fece ballare tutti con un indimenticabileine qui da noi ha, ma com’è ora? Sono trascorsi davvero molti anni da quando ine nel resto d’Europa impazzavano le note dal saporedi undestinato a restare nella storia. Parliamo di Dragostea L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

tancredipalmeri : I 29 tiri senza segnare dell’Inter sono il secondo dato più alto per l’Inter da quando Opta raccoglie i dati nel 20… - merocosimo24 : @marcopalears E infatti nel 2004 invase anche l'Estonia, la Lett...ah no! Quelle le ha lasciate in pace, ché si sa,… - beppekin : @elfonmac @emiliorecine1 li ho visti dal vivo nel 2004 ma resto umile ?? - ArkitaBorgo : RT @Gaia93712891: Ricordo che in #Ucraina rimangono gli uomini chiamati alle armi per cui esiste la Legge Marziale. Si parla dell'arruolame… - Piros_lakotars : RT @stebaraz: Libro uscito nel 2004. Sapevamo tutto. -