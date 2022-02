Nascono ben 99 centri in Italia contro la dipendenza da Internet: ecco dove sono e come funzionano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Presentata ieri la prima mappa nazionale sulla distribuzione dei centri socio-sanitari Italiani impegnati nella cura delle dipendenze da Internet. E il problema dell’iper utilizzo di strumenti di interconnessione digitale non soltanto è diffuso, ma in continua espansione. L’ISS presenta i 99 centri di assistenza per contrastare la dipendenza da Internet – ComputerMagazine.itLe dichiarazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) non lasciano spazio ad equivoci: “La dipendenza da Internet è oggetto di un’attenzione crescente da parte degli esperti”, ha dichiarato tramite un comunicato ufficiale. “Riguarda un super investimento delle attività online – continua il comunicato – che occupa gran parte della nostra giornata e che conduce ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Presentata ieri la prima mappa nazionale sulla distribuzione deisocio-sanitarini impegnati nella cura delle dipendenze da. E il problema dell’iper utilizzo di strumenti di interconnessione digitale non soltanto è diffuso, ma in continua espansione. L’ISS presenta i 99di assistenza per contrastare lada– ComputerMagazine.itLe dichiarazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) non lasciano spazio ad equivoci: “Ladaè oggetto di un’attenzione crescente da parte degli esperti”, ha dichiarato tramite un comunicato ufficiale. “Riguarda un super investimento delle attività online – continua il comunicato – che occupa gran parte della nostra giornata e che conduce ...

