NASCAR | si ritorna in California a Fontana Ford e Cindric cercano il bis

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo le emozioni della Daytona 500, gara vinta per la prima volta da Austin(Penske #2), laCup Series torna in Califonia per una gara all’Auto Club Speedway. L’ovale di Fonata rientra nei piani della categoria dopo un anno d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria. La pista è unica nel proprio genere in quanto presenta una metratura di 2 miglia (l’altro ovale di 3 chilometri e 2 metri è quello del Michigan che ha un disegno completamente diverso con maggior banking). In questo caso si tratta di una pista con quattro curve e 14° gradi, un disegno che vedremo per l’ultima volta questo week-end. Gli organizzatori hanno deciso di trasformare l’ovale in un tracciato da mezzo miglio unendo le caratteristiche di due tracciati storici. L’idea sarebbe quella di avere i lunghi rettilinei del Martinsville Speedway intervallati dalle parabole ...