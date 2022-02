Napoli, che figuraccia al Maradona: poker del Barcellona e addio all’Europa (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Napoli viene travolto al Maradona dal Barcellona di Xavi: termina 2-4 la gara di Fuorigrotta, tutto troppo facile per la formazione catalana. Dopo il brutto pari di Cagliari, l’ambiente attendeva la risposta. E invece, contro il Barcellona è arrivata una sconfitta che accende un campanello d’allarme (pesante) in casa Napoli. Al Maradona, la formazione di Xavi passeggia e legittima la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilviene travolto aldaldi Xavi: termina 2-4 la gara di Fuorigrotta, tutto troppo facile per la formazione catalana. Dopo il brutto pari di Cagliari, l’ambiente attendeva la risposta. E invece, contro ilè arrivata una sconfitta che accende un campanello d’allarme (pesante) in casa. Al, la formazione di Xavi passeggia e legittima la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

