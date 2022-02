Napoli-Barcellona | striscione mostrato dai giocatori di entrambe le squadre | “Stop guerra” FOTO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) I calciatori di, pochi istanti prima di dar via alle ostilità nel match del ritorno dei playoff di Europa League, mostrano un inequivocabile messaggio in unosorretto da tutti e ventidue i. Si tratta delloalla”, un chiaro messaggio indirizzato alla Russia di Putin che ha innescato un conflitto in Ucraina. In alto ecco ladello. Jogadores dee Barcelona entraram em campo com a faixaWar (Parem a) pedindo o fim dos conflitos entre Rússia e Ucrânia pic.twitter.com/193GRHyW0S — HTE Sports (@HTE Sports) February 24, 2022 SportFace.

Advertising

sscnapoli : ?? Finalmente ci siamo: guarda Napoli - Barcellona su DAZN ???? - sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 18:00. ??… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - Dottor_Strowman : RT @milan_risorto: Poco prima della pandemia il Napoli giocò in casa contro il Barcellona, era la 26° giornata e la Lazio era prima in clas… - Maxsoit : Il Barcellona ha fatto 2 gol grazie agli errori dei calciatori del Napoli. E si continua a regalare occasioni agli… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Maradona il match valido per gli spareggi di Europa League 2021 - 2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Maradona,si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021 - 2022. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, no allo striscione in curva, sì a quello in campo: "STOP WAR". Il messaggio conto il conflitto in Ucraina "No alla Guerra!", lo striscione di alcuni tifosi della Curva B del...Napoli, 24 feb. - I giocatori di Napoli e Barcellona prima dell'inizio del match di ritorno degli spareggi per entrare negli ottavi di finale di Europa League h ...9' - GOL DEL BARCELLONA! Da un calcio d'angolo per il Napoli nasce il vantaggio del Barcellona. Insigne sbaglia la misura del tocco dalla bandierina e favorisce il contropiede: Adama Traoré va a tutta ...