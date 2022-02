Napoli-Barcellona sarà la partita di Maradona: pronto il tributo dei tifosi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giorno è arrivato: questa sera, alle ore 21, allo Stadio Diego Armando Maradona si sfideranno Napoli e Barcellona. Il match di stasera sarà valido per il passaggio del turno e per aggiudicarsi un posto agli ottavi di finale di Europa League. Oltre a preannunciarsi una bella gara dove si affronteranno grandi giocatori, la partita di stasera vede di fronte due delle squadre con cui ha giocato Diego Armando Maradona. Stadio Maradona Il match tra Napoli e Barcellona è l’occasione giusta per poter ricordare ancora una volta El Pibe de Oro. Sui canali social delle due squadre si sono succedute immagini di Diego e il Barcellona ha pubblicato una bellissima grafica in suo ricordo. Secondo quanto riporta l’edizione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il giorno è arrivato: questa sera, alle ore 21, allo Stadio Diego Armandosi sfideranno. Il match di staseravalido per il passaggio del turno e per aggiudicarsi un posto agli ottavi di finale di Europa League. Oltre a preannunciarsi una bella gara dove si affronteranno grandi giocatori, ladi stasera vede di fronte due delle squadre con cui ha giocato Diego Armando. StadioIl match traè l’occasione giusta per poter ricordare ancora una volta El Pibe de Oro. Sui canali social delle due squadre si sono succedute immagini di Diego e ilha pubblicato una bellissima grafica in suo ricordo. Secondo quanto riporta l’edizione ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - DiMarzio : Le parole di #Spalletti alla vigilia di #NapoliBarcellona di #UEL - capuanogio : ?? Da qualche settimana il #Barcellona ha preso contatti con l'entourage di #Koulibaly per sondare la disponibilità… - napolipiucom : Napoli-Barcellona: tributo a Maradona, in uno stadio pieno. Ecco l'iniziativa #EUROPALEAGUE #Maradona… - sportli26181512 : Diretta #Napoli-#Barcellona ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Al Maradona il ritorn… -