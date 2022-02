Napoli Barcellona, può essere l’ultima notte europea di Insigne: vuole lasciare il segno (Di giovedì 24 febbraio 2022) Napoli-Barcellona potrebbe essere l’ultima partita europea di Insigne con la maglia azzurra Questa sera il Napoli si gioca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League contro il Barcellona. In uno stadio tutto esaurito ci sarà anche Lorenzo Insigne, che ha smaltito il problema fisico ed è pronto a scendere in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il capitano del Napoli potrebbe essere l’ultima in azzurro in una competizione europea. Ma lui vuole lasciare il segno e proseguire il cammino in Europa League. Il tutto nel segno di Diego Armando Maradona. E ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022)potrebbepartitadicon la maglia azzurra Questa sera ilsi gioca il passaggio agli ottavi di finale di Europa League contro il. In uno stadio tutto esaurito ci sarà anche Lorenzo, che ha smaltito il problema fisico ed è pronto a scendere in campo. Come riportato dal Corriere dello Sport, per il capitano delpotrebbein azzurro in una competizione. Ma luiile proseguire il cammino in Europa League. Il tutto neldi Diego Armando Maradona. E ...

