Napoli-Barcellona | Politano | Complicati la vita da soli Partiti davvero male Il terzo gol è da polli

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Finisce l'Europa League del, che perde contro ilallo Stadio Diego Armando Maradona. 4-2 per i blaugrana il risultato finale.A margine del match,, autore della bella rete...

...la versione audio dell'articolo Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 4 a 2 contro ilMatteo Politano ha parlato nel post partita diai ...Va a picco il. Al Maradona passa ilche rifila un fragoroso 4 - 2 con una dura lezione di gioco e si qualifica per gli ottavi di Europa League. Già al 13' la squadra di Xavi è sul 2 - 0 e gli ...Con una prestazione mostruosa il Barcellona batte il Napoli 4-2 e si qualifica agli ottavi di Europa League, dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou. Tramortita la squadra di Luciano Spalletti, che paga un ...Condividi questo articolo:Napoli, 24 feb. – (Adnkronos) – Il Barcellona cala il poker al ‘Maradona’ contro il Napoli e vola agli ottavi di finale di Europa League. Dopo il pari per 1-1 del ‘Nou Camp’ ...