Napoli-Barcellona | le formazioni ufficiali | c’è Insigne

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il pareggio per 1-1 nella partita d’andata,si giocano allo stadio “Maradona” il passaggio al prossimo turno di Europa League. Tutto si decide in una notte, una sfida che vale quanto una finale: chi perde è fuori, non c’è spazio per errori debolezze. Il fascino della partita è arricchito dal romanticismo di una parte di storia condivisa da entrambe le piazze. Azzurri e blaugrana si affrontano, infatti, sotto lo sguardo dall’alto dell’idolo Diego Armando Maradona. L’ultimo confronto in terra partenopea risale all’1-1, firmato Mertens e Griezman, esattamente due anni fa nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Prima di passare in rassegna ledi, concentriamoci brevemente sul momento di forma delle due ...

Advertising

sscnapoli : ?? Finalmente ci siamo: guarda Napoli - Barcellona su DAZN ???? - sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 18:00. ??… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - PupiaTv : Aversa, a “Il Ventinove” fluffy pancake sexy per Napoli-Barcellona - sportli26181512 : LIVE Alle 21 Napoli-Barcellona: Osimhen dal 1’, spagnoli con Adama Traorè -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Le formazioni ufficiali dimatch valido per gli ottavi di finale della Europa League: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di, match valido per gli spareggi della Europa ...Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 21 ) è una gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale in Europa League . Si riparte dall'1 - 1 dell'andata al Camp Nou , dove una settimana fa ..."È stato difficile per me scegliere questo undici, tanti giocatori sono pronti, iniziamo così e non molleremo".Dopo l'1-1 del Camp Nou il Napoli scenderà in campo tra meno di un'ora per cercare di ottenere la vittoria contro il Barcellona al Maradona nel ritorno dei playoff di Europa League ...