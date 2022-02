Napoli-Barcellona | i convocati azzurri | c’è la decisione su Insigne e Politano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Appuntamento decisivo questa sera allo Stadio Maradona per gli, che affronteranno ilper il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. FOTO: Getty Images,Le squadre scenderanno in campo alle ore 21:00 per il fischio iniziale e, dato l’1-1 dell’andata e l’assenza della regola dei gol in trasferta, il passaggio del turno è tutto da definire. A dirigere il match sarà l’arbitro russo Karasev. A disposizione di Spalletti Glidal tecnico Luciano Spalletti per lo scontro di questa sera sono i seguenti. Portieri: Meret, Ospina, Idasiak; Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli; Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Attacanti:, ...

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliBarça sarà diretta dall’arbitro russo Karasev. #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 18:00. ??… - sscnapoli : ?? #NapoliBarça biglietti in vendita ?? #ForzaNapoliSempre - NCN_it : #Bagni: ''Io ci credo, possiamo mettere in difficoltà il #Barcellona'' - NCN_it : #Collovati: ''Se il #Napoli elimina il #Barcellona quale ostacolo può frenarlo?'' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

Commenta per primo Ilha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il. Portieri : Meret, Ospina, Idasiak Difensori : Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, ...Il tecnico delLuciano Spalletti ha appena diramato la lista dei convocati per la gara di questa sera contro ilvalida per il ritorno dei playoff di Europa League. Ilha vinto le ultime due gare casalinghe in competizioni europee, segnando in ciascuna partita tre reti: i partenopei non vincono ...Sulle possibilità di turnover tra coppa e campionato: "Me lo dica quali rotazioni dovevo fare a Cagliari (Eurosport IT) Europa League: Napoli-Barcellona, conferenza stampa Spalletti: “Dobbiamo avere ...Sarà l'arbitro russo Sergej Karasëv a dirigere questa sera allo stadio Maradona il match di Europa League tra Napoli e Barcellona. Due giornalisti napoletani, Angelo Pompameo e Mimmo Malfitano, hanno ...