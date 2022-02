Napoli - Barcellona 2 - 4 | Spalletti eliminato dall' Europa League

Advertising

sscnapoli : ?? Finalmente ci siamo: guarda Napoli - Barcellona su DAZN ???? - gippu1 : Gli unici due allenatori che hanno segnato (almeno) quattro gol in casa del #Napoli nella storia delle Coppe Europe… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - ArmandaGelsomin : RT @RaiSport: #Calcio ?? ll #Napoli si arrende al #Barcellona e saluta l'Europa. Dopo l'1-1 del Camp Nou, i partenopei affondano in casa… - ZenPinkpanther : RT @repubblica: Europa League, Napoli-Barcellona 2-4. Catalani agli ottavi, eliminata la squadra di Spalletti -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Barcellona

Tris del, Insigne segna su rigore Le luci dello Stadio Diego Armando Maradona si accendono per la sfida di ritorno dei playoff di Europa League tra. Dopo l'1 - 1 ...1 Inizia la partita! 20.55 In questo momento, l'ingresso in campo ufficiale di. Inno dell'Europa League. 20.50 Squadre negli spogliatoi, tra dieci minuti si parte! 20.45 Entrambe ...Niente impresa per il Napoli in Europa League. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno dei playoff per gli ottavi la squadra di Spalletti incassa un pesante 2-4 col Barcellona ed esce dal torneo. Al Marad ...Il pareggio 1-1 al Camp Nou non è bastato al napoli per sognare di passare il tuno nella competizione europea. Troppo Barcellona , poco e disattento Napoli. Al Diego Armando maradona la squadra di ...