Napoli Barcellona 1-3 LIVE: Pique gela il Maradona, tris blaugrana. Squadre negli spogliatoi (Di giovedì 24 febbraio 2022) Allo stadio Maradona il match valido per gli spareggi di Europa League 2021-2022 tra Napoli e Barcellona: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Maradona, Napoli e Barcellona si affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Barcellona 1-3 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Partiti! 8? GOL Barcellona – Calcio d’angolo battuto malissimo dal Napoli che fa partire il contropiede dei blaugrana. Adama Traoré sfonda centralmente e serve Jordi Alba involato a rete. Lo spagnolo batte Meret con un piattone destro sul primo palo. 13? GOL Barcellona – Raddoppio immediato dei ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Allo stadioil match valido per gli spareggi di Europa League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per gli spareggi della Europa League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-3 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Partiti! 8? GOL– Calcio d’angolo battuto malissimo dalche fa partire il contropiede dei. Adama Traoré sfonda centralmente e serve Jordi Alba involato a rete. Lo spagnolo batte Meret con un piattone destro sul primo palo. 13? GOL– Raddoppio immediato dei ...

Advertising

sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 18:00. ??… - SkySport : EUROPA LEAGUE Spareggi ritorno Lazio-Porto e Napoli-Barcellona anche su Sky Sport 4K #SkySport #SkyUEL - annatrieste : È umiliante vedere il Barcellona prendere a pallonate il Napoli nel proprio stadio. Perdere non è un problema. Fare… - AdelchiVigile : @AlfredoPedulla Il Napoli non ha la forza di palleggiare da dietro e lo vuole per forza fare… mentre il Barcellona… - mazzettam : RT @toMMilanello: #STOPWAR I giocatori di Napoli e Barcellona uniti a centrocampo per dire NO alla guerra. (Nel momento dell’esposizione… -