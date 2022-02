Muore a Ny: salma di Claudio dovrebbe tornare tra domani e sabato (Di giovedì 24 febbraio 2022) La salma di Claudio Mandia dovrebbe tornare in Italia tra domani e sabato. E’ quanto si apprende da fonti del Comune di Battipaglia citta’ dove saranno celebrati i funerali del 17enne trovato morto in un college di New York. La salma ha ottenuto il nullaosta per il rimpatrio da parte delle autorita’ americane. Nelle prossime ore e’ atteso anche il rientro in Italia dei familiari che avevano raggiunto lo studente in America per festeggiare il suo 18esimo compleanno ma arrivati in aeroporto hanno ricevuto la tragica notizia. Sulle cause della morte, che secondo la polizia statunitense e’ avvenuta per impiccagione, sono in corso ulteriori accertamenti per appurare se vi siano state responsabilita’ da parte di terzi. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 febbraio 2022) LadiMandiain Italia tra. E’ quanto si apprende da fonti del Comune di Battipaglia citta’ dove saranno celebrati i funerali del 17enne trovato morto in un college di New York. Laha ottenuto il nullaosta per il rimpatrio da parte delle autorita’ americane. Nelle prossime ore e’ atteso anche il rientro in Italia dei familiari che avevano raggiunto lo studente in America per festeggiare il suo 18esimo compleanno ma arrivati in aeroporto hanno ricevuto la tragica notizia. Sulle cause della morte, che secondo la polizia statunitense e’ avvenuta per impiccagione, sono in corso ulteriori accertamenti per appurare se vi siano state responsabilita’ da parte di terzi. Consiglia

