Motomondiale, presentato il team Mooney VR46: Luca Marini e Marco Bezzecchi vogliono sorprendere (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Motomondiale 2022 sarà il primo senza Valentino Rossi ma, in qualche modo, il "Dottore" sarà ben presente nel campionato che scatterà domenica 6 marzo con il Gran Premio del Qatar. Anche se il nove volte iridato non sarà al via come pilota, sarà protagonista con il suo team. Il VR46 Racing team, alla sua nona stagione nel Mondiale, che sbarcherà nella classe regina. Il team si chiamerà Mooney VR46 e vedrà come protagonisti Luca Marini e Marco Bezzecchi, e lo farà con una moto pronta a stupire come la Ducati GP22, come si è visto anche nei test pre-stagionali di Mandalika. "Quest'anno ci possiamo divertire tutti – le parole del fratello minore di Valentino Rossi in occasione della presentazione – E' ...

