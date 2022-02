MotoGP, Bezzecchi: "L'obiettivo 2022? Voglio il titolo di Rookie dell'anno" - News (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella cornice del teatro Rossini di Pesaro, il Mooney VR46 Racing Team ha tolto i veli alle Ducati Desmosedici con cui scenderanno in pista Luca Marini e Marco Bezzecchi. Quest'ultimo sarà al debutto ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella cornice del teatro Rossini di Pesaro, il Mooney VR46 Racing Team ha tolto i veli alle Ducati Desmosedici con cui scenderin pista Luca Marini e Marco. Quest'ultimo sarà al debutto ...

Advertising

SkySportMotoGP : Mooney VR46 in MotoGP, le nuove moto di Marini e Bezzecchi. FOTO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - Bardahl_JPN : RT @SkySportMotoGP: Mooney VR46 in MotoGP, le nuove moto di Marini e Bezzecchi. FOTO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - MMinami30 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Bezzecchi: 'Mooney VR46 squadra fantastica, è il top'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - sportli26181512 : MotoGP, Bezzecchi: 'Mooney VR46 squadra fantastica, è il top'. VIDEO: Marco Bezzecchi e il grande salto in MotoGP:… - gponedotcom : 'L'obiettivo è portare i nosti piloti nelle squadre Factory'. Pablo Nieto: 'accordo con Aramco saltato per question… -