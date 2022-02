Moscufo | Giovina Mariano scomparsa | tutta la storia | età | fratello | nipote | incidente | sindaco Alfredo Salerno | Chi l’ha visto

Advertising

Moscufo Giovina

PESCARA. Da questa mattina una squadra della polizia sta setacciando, con l'ausilio di cani molecolari addestrati proprio per questo tipo di ricerche,...l'inchiesta sulla scomparsa diAnnalisa Mariano, chiamata Gioia, la ex dipendente del Comune di Pescara che l'8 marzo del 2017, all'età di 60 anni, è scomparsa dalla sua villetta di. ...Come abbiamo detto, è stato il fratello di Giovina a denunciarne la scomparsa, ma solamente 40 giorni dopo la sua effettiva sparizione. Oggi, a distanza di 5 anni, la donna risulta ancora persa nel nu ...i cani molecolari per 5 ore nella villa, Natali (Penelope): "Visti i tempi così brevi, auspichiamo novità sul caso, piena fiducia nella magistratura e l'8 marzo fiaccolata a Fallo" ...