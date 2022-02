Mosca; la Polizia arresta manifestanti anti-Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ore 18.20 - Manifestazioni contro l'invasione. La Polizia russa interviene Alcune centinaia di manifestanti sono scesi in strada a Mosca per protestare contro l'invasione dell'Ucraina. La Polizia però è intervenuta ed ha arrestato decine di persone Leggi su panorama (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ore 18.20 - Manifestazioni contro l'invasione. Larussa interviene Alcune centinaia disono scesi in strada aper protestare contro l'invasione dell'Ucraina. Laperò è intervenuta ed hato decine di persone

Advertising

fanpage : Decine di manifestanti che erano in strada a Mosca per protestare contro l'invasione dell'Ucraina da parte delle tr… - Tommasolabate : Polizia in assetto anti-sommossa a Mosca per fermare le manifestazioni contro la guerra in Ucraina. Sbaglierò (e sp… - GiancarloLadisa : RT @LaVerit34806827: ??ULTIM’ORA?? La polizia a #Mosca ha arrestato più di 300 persone che manifestavano nelle strade. #RussiaUkraineConflic… - noncisonoo : RT @LaVerit34806827: ??ULTIM’ORA?? La polizia a #Mosca ha arrestato più di 300 persone che manifestavano nelle strade. #RussiaUkraineConflic… - stefi1o1 : RT @LaVerit34806827: ??ULTIM’ORA?? La polizia a #Mosca ha arrestato più di 300 persone che manifestavano nelle strade. #RussiaUkraineConflic… -