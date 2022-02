Mosca ha invaso l'Ucraina, scontri anche a Chernobyl | Nato: "Attivato piano di difesa" | La Ue: "Sanzioni dure" (Di giovedì 24 febbraio 2022) 24 feb 16:32 Mosca: risponderemo alle Sanzioni della Ue La Russia risponderà con 'inevitabili atti di rappresaglia' a quelle che definisce le Sanzioni 'illegittime' dell'Unione europea. Lo ha detto il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 24 febbraio 2022) 24 feb 16:32: risponderemo alledella Ue La Russia risponderà con 'inevitabili atti di rappresaglia' a quelle che definisce le'illegittime' dell'Unione europea. Lo ha detto il ...

Advertising

fanpage : #RussiaUkraineConflict La Russia ha invaso l’Ucraina, è #Guerra: missili su Kiev, decine di morti. Il Regno Unito… - rtl1025 : ?? Il presidente russo Vladimir #Putin ha annunciato l'operazione militare in #Ucraina: le truppe di Mosca hanno invaso il #Donbass - conte_Vlad1077 : @MarcoRizzoPC Datti una svegliata Putin ha invaso l'Ucraina. Se servira manderemo i nostri contro il rosso di Mosca. - GiovanniBussett : RT @maratam5: Ho pianto, perchè questa è l'unica arma che sono in grado di usare ?? #Mosca ha invaso l'#Ucraina, truppe russe nella regione… - GardonioLucio : @DarioBallini Marco non hanno invaso l’Ucraina e il nostro ministro degli Esteri non era a Mosca in ristorante a ma… -