Monica Maggioni perde la pazienza al TG 1 | non era mai successo

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Durante la diretta del Tg1 straordinario,ha risposto in maniera stizzita a delle accuse inaspettate mosse questa mattina. Ecco cosa è. La direttrice del Tg1 è in diretta per seguire quello che sta accadendo in Ucraina che ha subito un attacco dalla Russia, scatenando una vera e propria guerra. Durante la diretta laha risposto a delle accuse che sono state mosse nelle ultime ore. fonte foto: screen RaiPlayLa Russia ha lanciato nelle prime ore di giovedì 24 febbraio un’invasione a tutto campo dell’Ucraina via terra, aria e mare. È considerato il più grande attacco di uno stato contro un altro in Europa dalla seconda guerra mondiale, confermando in questo modo quelli che erano i peggiori timori dell’Occidente. Nelle prime ore del mattino, come si legge sul quotidiano ...