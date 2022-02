Missione tra le nevi: la squadra azzurra per le Paralimpiadi di Beijing 2022. Pancalli: “Ottimisti e fiduciosi” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giacomo Bertagnolli, 23 anni, è il portabandiera azzurro Sono stati sette mesi pazzeschi per lo sport italiano a cinque cerchi, ma non è ancora finita. Dalle Olimpiadi di Tokyo con Jacobs e Tamberi a guidare una carica che ha portato quaranta medaglie nelle valigie azzurre (dieci d’oro), per proseguire con le Paralimpiadi che ne hanno fruttate addirittura 69, e poi alle Olimpiadi invernali di Pechino chiuse con 17 viaggi sul podio da parte degli atleti italiani, ogni volta c’era un buon motivo per esultare anche da casa. E le Paralimpiadi invernali, che iniziano il 4 marzo? Perché il rischio è quello di abituarsi troppo bene, con questi numeri grandi, tondi, che riescono a riempire la bocca e l’umore. “Noi siamo Ottimisti e fiduciosi“, ha detto il presidente del comitato Paralimpico Luca Pancalli, ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giacomo Bertagnolli, 23 anni, è il portabandiera azzurro Sono stati sette mesi pazzeschi per lo sport italiano a cinque cerchi, ma non è ancora finita. Dalle Olimpiadi di Tokyo con Jacobs e Tamberi a guidare una carica che ha portato quaranta medaglie nelle valigie azzurre (dieci d’oro), per proseguire con leche ne hanno fruttate addirittura 69, e poi alle Olimpiadi invernali di Pechino chiuse con 17 viaggi sul podio da parte degli atleti italiani, ogni volta c’era un buon motivo per esultare anche da casa. E leinvernali, che iniziano il 4 marzo? Perché il rischio è quello di abituarsi troppo bene, con questi numeri grandi, tondi, che riescono a riempire la bocca e l’umore. “Noi siamo“, ha detto il presidente del comitato Paralimpico Luca, ...

