Miriana Trevisan vede uno spirito al GFVIP e spaventa tutti: “C’è un’entità, la vedete? E’ qui ragazzi…” (Di giovedì 24 febbraio 2022) La nota showgirl Miriana Trevisan manda in panico i concorrenti annunciando la presenza di un’entità in casa Nottata movimentata nella L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di giovedì 24 febbraio 2022) La nota showgirlmanda in panico i concorrenti annunciando la presenza diin casa Nottata movimentata nella L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

infoitcultura : Miriana Trevisan “C'è un fantasma in camera”/ “Lo vedete anche voi? Ci sto parlando” - zazoomblog : Gf Vip Miriana Trevisan vede un fantasma: il dialogo surreale - #Miriana #Trevisan #fantasma: #dialogo - infoitcultura : GF Vip 6, Miriana Trevisan vede uno spirito in casa: panico tra i vipponi - ParliamoDiNews : Miriana Trevisan vede un fantasma al GF Vip e spaventa tutti #grandefratellovip - zazoomblog : Miriana Trevisan vede un fantasma al GF Vip e spaventa tutti: “Guardate c’è un’entità! Spirito vai in pace” -… -