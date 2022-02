Miriana Trevisan vede un fantasma al GF Vip e spaventa tutti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al GF Vip Miriana Trevisan ha sempre detto di avere una sensibilità speciale, che le permetterebbe di avere previsioni e anche di ascoltare il suo corpo e quello degli altri. Martedì notte però la showgirl ha spaventato i suoi coinquilini, perché ha rivelato di aver visto un fantasma nella camera del Grande Fratello. Jessica, Barù Leggi su people24.myblog (Di giovedì 24 febbraio 2022) Al GF Vipha sempre detto di avere una sensibilità speciale, che le permetterebbe di avere previsioni e anche di ascoltare il suo corpo e quello degli altri. Martedì notte però la showgirl hato i suoi coinquilini, perché ha rivelato di aver visto unnella camera del Grande Fratello. Jessica, Barù

Advertising

RealGossipland : Miriana dice di aver visto un fantasma nella casa del Grande Fratello Vip. I DETTAGLI QUI - Overwatch1962 : @oocGFVIP Io sto con Miriana Trevisan Non mi piace la signora Katia per la sua arroganza le sue bestemmie perche h… - https_elly_ : RT @LDelweb: un saluto alla vecchia anche se non ci mancherà per niente,ma grazie per aver fatto un percorso di merda TI AUGURO IL MEGLio… - blogtivvu : “C’è un’entità in Casa”: Miriana Trevisan ha visto un fantasma al GF Vip? – VIDEO #gfvip - SerieTvserie : Grande Fratello Vip 2022, Miriana Trevisan: “C’è un’entità in casa” (video) -