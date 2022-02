Miriana Trevisan vede un fantasma al GF Vip e spaventa tutti: “Guardate c’è un’entità! Spirito vai in pace” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da quando è entrata nella casa del GF Vip Miriana Trevisan ha sempre detto di avere una sensibilità speciale, che le permetterebbe di avere previsioni e anche di ascoltare il suo corpo e quello degli altri. Martedì notte però la showgirl ha spaventato i suoi coinquilini, perché ha rivelato di aver visto un fantasma nella camera del Grande Fratello. Jessica, Barù e Sophie erano appena andati a letto, quando ad un tratto Miriana Trevisan ha iniziato a parlare da sola. La Codegoni ha chiesto alla coinquilina con chi stesse chiacchierando e lei con nonchalance le ha detto che accanto a loro c’era un’entità e si è pure chiesta se anche Sophie la stesse vedendo: “C’è un’entità qua ragazzi. Piacere Spirito, adesso però devi andare in pace. ... Leggi su biccy (Di giovedì 24 febbraio 2022) Da quando è entrata nella casa del GF Vipha sempre detto di avere una sensibilità speciale, che le permetterebbe di avere previsioni e anche di ascoltare il suo corpo e quello degli altri. Martedì notte però la showgirl hato i suoi coinquilini, perché ha rivelato di aver visto unnella camera del Grande Fratello. Jessica, Barù e Sophie erano appena andati a letto, quando ad un trattoha iniziato a parlare da sola. La Codegoni ha chiesto alla coinquilina con chi stesse chiacchierando e lei con nonchalance le ha detto che accanto a loro c’era un’entità e si è pure chiesta se anche Sophie la stessendo: “C’è un’entità qua ragazzi. Piacere, adesso però devi andare in. ...

