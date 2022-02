Miriana Trevisan svela a Signorini dettagli “shock” sul fantasma visto nella Casa del GF Vip – VIDEO (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’è un fantasma nella Casa del Grande Fratello Vip? Miriana Trevisan è sicura di avere poteri particolari e ne ha parlato in diretta anche con Alfonso Signorini prima della puntata di questa sera. Miriana svela a Signorini dettagli “shock” sul fantasma visto al GF Vip Questa notte c’è stato un avvistamento speciale in una delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 24 febbraio 2022) C’è undel Grande Fratello Vip?è sicura di avere poteri particolari e ne ha parlato in diretta anche con Alfonsoprima della puntata di questa sera.” sulal GF Vip Questa notte c’è stato un avvistamento speciale in una delle... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

brekbia : RT @_martaax: “E IO SONO MIRIANA TREVISAN” dovevo farlo??. #fairylu #miriangels #gfvip - eleonoraferro11 : RT @_martaax: “E IO SONO MIRIANA TREVISAN” dovevo farlo??. #fairylu #miriangels #gfvip - AmyIfeelgood : RT @lupoferoce8: #gfvip Voglio porre l'attenzione su alcuni fatti per me eclatanti. Tra tutti, chi viene sempre descritta come un angelo?… - blogtivvu : Miriana Trevisan svela a Signorini dettagli “shock” sul fantasma visto nella Casa del GF Vip – VIDEO - _cipank : miriana trevisan non dice mai una cosa sbagliata io mi inchino al suo cospetto #jeru -