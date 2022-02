Miriana Trevisan senza mezzi termini su Alex: le parole sono come lame (Di giovedì 24 febbraio 2022) Miriana Trevisan ha sparato a zero su Alex dopo gli ultimi avvenimenti che hanno sollevato un polverone al Gf Vip 6. Non ha usato mezzi termini per esternare il suo pensiero. Il Grande Fratello Vip 6 si sta facendo ‘incandescente’ ed i concorrenti stanno buttando fuori tutto ciò che fino ad oggi hanno taciuto. Discussioni e litigi sono all’ordine del giorno e le divisioni tra gli inquilini sono ormai molto chiare. Miriana Trevisan e Alex Belli-AltranotiziaMiriana Trevisan ha voluto dire la sua riguardo ad Alex e non ha risparmiato parole forti. La ex valletta di Mike Bongiorno ha condannato un recente comportamento dentro la casa che ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022)ha sparato a zero sudopo gli ultimi avvenimenti che hanno sollevato un polverone al Gf Vip 6. Non ha usatoper esternare il suo pensiero. Il Grande Fratello Vip 6 si sta facendo ‘incandescente’ ed i concorrenti stanno buttando fuori tutto ciò che fino ad oggi hanno taciuto. Discussioni e litigiall’ordine del giorno e le divisioni tra gli inquiliniormai molto chiare.Belli-Altranotiziaha voluto dire la sua riguardo ade non ha risparmiatoforti. La ex valletta di Mike Bongiorno ha condannato un recente comportamento dentro la casa che ...

