Miriana Trevisan avvista un fantasma al GF Vip: Lulù e Sophie spaventate (VIDEO) (Di giovedì 24 febbraio 2022) Miriana Trevisan ha sempre dichiarato di avere delle doti "soprannaturali" di sensitiva. Questa notte, però, nella casa del Grande Fratello Vip è accaduto qualcosa di inaspettato. La showgirl, infatti, ha cominciato a vaneggiare nella notte dicendo di aver avvistato un'entità. Le sue coinquiline sono apparse piuttosto spaventate. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto. Miriana avvista uno spirito nella casa del GF Vip La notte appena trascorsa è stata piuttosto concitata nella casa del GF Vip. A creare scompiglio è stata Miriana Trevisan. I concorrenti si trovavano a letto intenti a dormire quando, d'improvviso, la donna ha cominciato a parlare da sola. Nello specifico, la protagonista ha detto: "Qua c'è un'entità".

