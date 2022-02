Milan-Udinese, Beto svela: “Ecco cosa mi ha detto Ibrahimovic” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Beto, calciatore dell'Udinese, ha parlato alla vigilia della partita contro il Milan a Sportitaliamercato. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 24 febbraio 2022), calciatore dell', ha parlato alla vigilia della partita contro ila Sportitaliamercato.ha

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - AntoVitiello : Aumenta il rimpianto per il #Milan dopo il ko dell'#Inter per non aver sfruttato il turno contro la Salernitana. I… - PietroMazzara : Come avevamo raccontato su @MilanNewsit settimana scorsa, adesso è ufficiale #WeFox come back shirt sponsor e premi… - CalcioNews24 : #Milan, parla #Pioli alla vigilia della sfida con l'#Udinese ??? - MdEroi : @AndreCardi #PronoTwitter21 Milan-Udinese 2-1 Genoa-Inter 1-2 Salernitana-Bologna 2-0 Empoli-Juventus 2-1 Sassuolo-… -