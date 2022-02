Milan | Romagnoli dirà addio | Tonali si candida come nuovo candidato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Con l’di, ildovrà individuare uncapitano:siper la fascia Alessioè ormai ad un passo dall’a parametro zero a fine stagione. Con il suo trasferimento, ildovrà anche pensare ad uncapitano della squadra. Fin qui in sua assenza la fascia è andata a Davide Calabria. La Gazzetta dello Sport rilancia però il nome di Sandroista fin dalla nascita e che per vestire questa maglia ha rifiutato altre destinazioni importanti. Per anni di militanza nella squadra non è in testa, ma lo è per altre ragioni ed è il perfetto capitan futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSU ...