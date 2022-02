Milan, è Rebic l'asso nella manica di Pioli (Di giovedì 24 febbraio 2022) MilanO - Ante Rebic è riuscito a ritrovare la via del gol proprio al momento giusto. L'attaccante non andava a segno da cinque mesi, ovvero dalla sfida in casa della Juventus dello scorso settembre,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022)O - Anteè riuscito a ritrovare la via del gol proprio al momento giusto. L'attaccante non andava a segno da cinque mesi, ovvero dalla sfida in casa della Juventus dello scorso settembre,...

