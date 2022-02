Michelle Impossible | perché Michelle Hunziker ha fatto centro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Le due serate-evento su Canale 5 ci hanno ricordato non solo quanto sia preziosa, ma anche quanto abbiamo bisogno di rivedere il varietà in televisione

Ascolti di ieri mercoledì 23 febbraio 2022. In prima serata su Canale5 - dalle 21.43 alle 00.43 - la seconda e ultima puntata diconHunziker one woman show è stata seguita da una media di 2.875.000 spettatori pari al 17,1% di share. Su Rai1 - dalle 21.37 alle 23.54 - il film di Gabriele Muccino Gli ...Aurora Ramazzotti nella parte finale di, il one woman show diHunziker , con il suo The Roast Show dà vita a un siparietto irresistibile e inaspettato, La figlia primogenita della showgirl 45enne parla del seno ...LOLNEWS.IT - Michelle Hunziker continua a mietere un successo dopo l’altro con Michelle Impossible mentre la sua vita privata viene passata in rassegna dai magazine di cronaca rosa.Aurora Ramazzotti è tornata sul palco con mamma Michelle Hunziker nel momento del Roast Show del programma Michelle Impossible ...