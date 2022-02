Michelle Impossible, Ambra Angiolini: “La mia prima volta a 18 anni: mi diceva che ero grassa, così diventai bulimica. Poi la frecciatina a Massimiliano Allegri (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tra gli ospiti di Michelle Hunziker a Michelle Impossible, durante la seconda ed ultima puntata, anche Ambra Angiolini. L’attrice 44enne si è cimentata, insieme alla conduttrice, in un monologo sugli ‘sbagli’: “Sai che ti dico Michelle? A guardarti dal vivo dimostri meno sbagli di quelli che hai. Tipo, a leggerti dai giornali te ne davo almeno 30 di più”, ha esordito Angiolini durante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 23 febbraio. “Pure tu non scherzi, quei due sbaglietti che hai preso questa estate”, ha replicato Hunziker. Allora Ambra: “Senti, ma ti va se ci sbagliamo un po’ insieme? Tu ti prendi un po’ dei miei sbagli, io un po’ i tuoi. Comincio io: la prima volta che ho sbagliato avevo 8 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Tra gli ospiti diHunziker a, durante la seconda ed ultima puntata, anche. L’attrice 44enne si è cimentata, insieme alla conduttrice, in un monologo sugli ‘sbagli’: “Sai che ti dico? A guardarti dal vivo dimostri meno sbagli di quelli che hai. Tipo, a leggerti dai giornali te ne davo almeno 30 di più”, ha esorditodurante la puntata andata in onda su Canale 5 ieri 23 febbraio. “Pure tu non scherzi, quei due sbaglietti che hai preso questa estate”, ha replicato Hunziker. Allora: “Senti, ma ti va se ci sbagliamo un po’ insieme? Tu ti prendi un po’ dei miei sbagli, io un po’ i tuoi. Comincio io: lache ho sbagliato avevo 8 ...

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - RadioItalia : Quanti ?? per Eros e Michelle? Eros è stato ospite durante la prima serata del programma dell’ex moglie “Michelle… - ParliamoDiNews : Katia e Valeria, riunite dopo 10 anni grazie a ``Michelle Impossible`` | Gossip News Italia #KatiaFollesa… - StraNotizie : Michelle Impossible, Aurora Ramazzotti svela il ritocchino della mamma - emabrue : Ascolti tv 23 febbraio 2022 analisi: “Michelle Impossible” precede “Gli Anni Migliori” in sovrapposizione. Venti di… -