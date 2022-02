Michelle Hunziker rompe il silenzio su Trussardi nel suo show: cosa ha detto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ieri, mercoledì 23 febbraio, su Canale 5 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, il nuovo format condotto da Michelle Hunziker. In tale occasione, la donna ha deciso di affrontare uno dei temi più dibattuti nell’ultimo periodo, ovvero, la sua separazione da Tommaso Trussardi. Scopriamo cosa ha rivelato in merito. Michelle Hunziker chiude in bellezza il suo Michelle Impossible nominando Trussardi Nel corso dell’ultimo appuntamento con Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha deciso di chiudere in bellezza. Nella puntata d’esordio la conduttrice aveva spiazzato tutti invitando sul palco il suo ex Eros Ramazzotti duettando anche insieme a lui. Durante la ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ieri, mercoledì 23 febbraio, su Canale 5 è andata in onda la seconda e ultima puntata diImpossible, il nuovo format condotto da. In tale occasione, la donna ha deciso di affrontare uno dei temi più dibattuti nell’ultimo periodo, ovvero, la sua separazione da Tommaso. Scopriamoha rivelato in merito.chiude in bellezza il suoImpossible nominandoNel corso dell’ultimo appuntamento conImpossible,ha deciso di chiudere in bellezza. Nella puntata d’esordio la conduttrice aveva spiazzato tutti invitando sul palco il suo ex Eros Ramazzotti duettando anche insieme a lui. Durante la ...

Advertising

MediasetPlay : L’amore di mamma Ineke per la figlia Michelle… ci fa venire i brividi ?? #MichelleImpossible @m_hunziker - QuiMediaset_it : Nel secondo e ultimo appuntamento con #MichelleImpossible tra i personaggi al fianco di @m_hunziker #SilviaToffanin… - MediasetPlay : Michelle, “shalliamo” insieme? ???? #MichelleImpossible @m_hunziker @m_hunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker regina di stile, il look sfoggiato a Michelle Impossible è pazzesco: gli abiti più belli - infoitcultura : Michelle Hunziker, 'ciò che la madre Ineke non ha mai detto': strazio a Michelle Impossibile, indiscrezioni da Medi… -