Michelle Hunziker “prigioniera della setta”: il racconto della madre Ineke (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quella di Michelle Hunziker, non è soltanto una storia di successi e di grandi traguardi professionali raggiunti. La presentatrice, infatti, ha passato un periodo davvero buio nella sua vita. Per cinque anni è stata soggiogata da una setta, che la ha allontanata dagli affetti più cari: il marito di allora, Eros Ramazzotti, e sua madre Ineke. Vi raccomandiamo... Michelle Hunziker è "Impossible": in tv con Eros Ramazzotti dopo vent'anni E a raccontare le difficoltà attraversate in quei momenti, è stata la stessa mamma di Michelle Hunziker, in una intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel corso della seconda e ultima puntata ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Quella di, non è soltanto una storia di successi e di grandi traguardi professionali raggiunti. La presentatrice, infatti, ha passato un periodo davvero buio nella sua vita. Per cinque anni è stata soggiogata da una, che la ha allontanata dagli affetti più cari: il marito di allora, Eros Ramazzotti, e sua. Vi raccomandiamo...è "Impossible": in tv con Eros Ramazzotti dopo vent'anni E a raccontare le difficoltà attraversate in quei momenti, è stata la stessa mamma di, in una intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel corsoseconda e ultima puntata ...

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - CronacaSocial : ?? Michelle Impossible, la Hunziker svela come sta vivendo la separazione da Tommaso Trussardi. ????… - PasqualeMarro : #michellehunziker proposta shock, a chi ruba il posto -