Mia Martini – Fammi sentire bella: il canale di Rai3 omaggia l'indimenticabile cantante. Le prime immagini (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella prima serata di giovedì 24 febbraio 2022 la rete ha deciso di omaggiare l'indimenticabile Mia Martini. La proposta a partire dalle ore 21:20 sarà quella del docufilm dal titolo di Mia Martini, Fammi sentire bella che racconta la vita intensa dell'artista, tra le tappe più importanti della sua carriera e della sua vita privata con il racconto di chi con Mimì ha condiviso tanti momenti. Il pubblico potrà godere dela partecipazione della sorella Loredana e di tanti altri colleghi e amici come Caterina Caselli e Dori Ghezzi. Tutti i dettaglia del docufilm in onda su Rai3. Mia Martini, Fammi sentire bella: appuntamento su Rai3 Giovedì 24 febbraio 2022 a partire ...

