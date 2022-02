Mia Martini fammi sentire bella docufilm stasera in tv 24 febbraio: anticipazioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mia Martini fammi sentire bella è il docufilm stasera in tv giovedì 24 febbraio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco le anticipazioni sul documentario. SCOPRI COSA C’È IN TV Una fotografia dello spirito libero di Mia Martini, difficile da collocare in una qualsiasi delle categorie di genere della musica italiana, e per questo così grande e attuale. È Sonia Bergamasco a guidare lo spettatore attraverso un racconto a più voci narrato da coloro che con Mimì hanno condiviso la vita e i momenti della sua carriera, dagli esordi all’abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte. Ci sono poi i ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana Bertè, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela, e le ... Leggi su cubemagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Miaè ilin tv giovedì 242022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco lesul documentario. SCOPRI COSA C’È IN TV Una fotografia dello spirito libero di Mia, difficile da collocare in una qualsiasi delle categorie di genere della musica italiana, e per questo così grande e attuale. È Sonia Bergamasco a guidare lo spettatore attraverso un racconto a più voci narrato da coloro che con Mimì hanno condiviso la vita e i momenti della sua carriera, dagli esordi all’abbandono delle scene, dal ritorno a Sanremo fino alla sua morte. Ci sono poi i ricordi della famiglia, con le sorelle Loredana Bertè, Leda e Olivia, e i nipoti Luca e Manuela, e le ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Il docufilm “ #MiaMartini fammi sentire bella ”, in onda giovedì 24 febbraio alle 21.20 su Rai 3 - tuttopuntotv : Mia Martini: giovedì 24 febbraio torna in replica si Rai 3 “Fammi sentire bella” #miamartini #RaiTre - rsptorino : Mia Martini - Libera - RadiocorriereTv : Mia Martini è stata un vero spirito libero, una grande artista, difficile da collocare nelle categorie di genere de… - frarallo : L’aveva detto Mia Martini che gli uomini non cambiano. #RussiaUkraineConflict -