Mia Martini curiosità | il suo grande amore | perché si chiama così e il perché delle dicerie sulla sfortuna

Questa sera, su Rai 3, alle ore 21:20, andrà in onda il docu-film Mia Martini – Fammi sentire bella, realizzato da Sonia Bergamasco. L'opera è in sostanza un racconto a più voci, dove coloro che hanno condiviso la vita professionale e i momenti intimi con la straordinaria cantautrice – familiari, ma anche colleghi, amici e grandi autori – accompagnano i telespettatori attraverso tutte le fasi dell'esistenza di Mia Martini, dal successo fino all'abbandono delle scene, per poi culminare nel ritorno a Sanremo e la tragica morte. Nel docu-film emergono anche dettagli che riguardano la sfera privata di Mia Martini, come ad esempio la sua più grande storia d'amore, ovvero quella con il cantautore Ivano Fossati. Una relazione sentimentale, intensissima ma al tempo stesso anche molto ...

