"Mi viene da piangere": Jessica Selassié distrutta, le augura il peggio dopo l'orribile offesa [VIDEO] (Di giovedì 24 febbraio 2022) Sia Jessica che Lulù Selassié avrebbero ricevuto un'orribile offesa da parte di un'altra concorrente, rovinando in maniera irrecuperabile i loro rapporti. Jessica Selassie in lacrime al GF Vip- Screenshot MediasetplayGran brutto episodio quello accaduto in queste ore tra le principessine Jessica e Lulù, e Nathaly Caldonazzo. Episodio che promette strascichi pesantissimi da qui alla conclusione del reality show di Canale 5. Jessica Selassié si è appartata con Sophie Codegoni e Mariana Trevisan per sfogarsi e per raccontare l'accaduto, esprimendo tutto il suo disappunto nei confronti della Caldonazzo, condannando in maniera severa le parole offensive usare da quest'ultima. Anzi, Jessica è andata oltre annunciando quello che sarà da ...

