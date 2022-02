Mezzi militari russi passano una frontiera con la Crimea. Il video (Di giovedì 24 febbraio 2022) Mezzi militari russi passano una frontiera con la Crimea Roma, 24 feb. (askanews) – In queste immagini di una videocamera di sorveglianza, diffuse dal Comitato delle Guardie di frontiera ucraine, le immagini di Mezzi militari russi che attraversano un posto di frontiera in Crimea, la penisola meridionale annessa dalla russia nel 2014. “Registriamo il movimento di attrezzature militari attraverso la frontiera amministrativa dalla penisola” afferma un comunicato delle Guardie di frontiera. La russia ha lanciato una operazione militare in Ucraina dopo settimane di sforzi diplomatici per ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022)unacon laRoma, 24 feb. (askanews) – In queste immagini di unacamera di sorveglianza, diffuse dal Comitato delle Guardie diucraine, le immagini diche attraversano un posto diin, la penisola meridionale annessa dallaa nel 2014. “Registriamo il movimento di attrezzatureattraverso laamministrativa dalla penisola” afferma un comunicato delle Guardie di. Laa ha lanciato una operazione militare in Ucraina dopo settimane di sforzi diplomatici per ...

